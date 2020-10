Mais de 40 casos positivos no sistema prisional

Veja também:

São nesta altura 44 os casos positivos de Covid-19 no sistema prisional português.

De acordo com informação prestada à Renascença pela Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) “21 são trabalhadores e 23 reclusos".

Entre os profissionais há representantes de diversas áreas. “12 guardas prisionais, um auxiliar de saúde, duas auxiliares técnicas de estabelecimentos prisionais, um enfermeiro, um auxiliar de cozinha, um técnico superior de reeducação, um professor de escola oficial associada a Centro Educativo, um Técnico-profissional de reinserção social de centro educativo e um motorista de centro educativo”, explica a DGRSP.

A direção-geral acrescenta ainda que “os trabalhadores encontram-se todos nos respetivos domicílios”.

Já os reclusos infetados estão todos em hospitais, uma vez que é isso que manda o protocolo, apesar de estarem todos assintomáticos. Dez estão internados no Hospital Prisional de São João de Deus e 13 nos Serviços Clínicos do Estabelecimento Prisional do Porto “que estão especificamente preparados para receberem, acompanharem e tratarem pessoas positivas à Covid-19”, esclarece.

Os reclusos internados são oriundos do Estabelecimento Prisional de Leiria (jovens), Estabelecimento Prisional de Caxias, Estabelecimento Prisional de Lisboa, Estabelecimento Prisional de Chaves e Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa.

Já os profissionais infetados são afetos a um número maior de estabelecimentos, incluindo um guarda prisional de Angra do Heroísmo. Incluem-se as prisões do Porto, Leiria, Castelo Branco, Paços de Ferreira, Linhó, Santa Cruz do Bispo (masculina), Covilhã, Bragança, Vale de Sousa e Carregueira, para além dos centros educativos Padre António Oliveira, em Caxias; Navarro de Paiva, em Lisboa e Santo António, no Porto.

Apesar da existência de casos positivos as visitas não foram suspensas. Estas mantêm-se, seguindo os princípios traçados que, entre outos, “preveem a prévia marcação e a separação física entre visitantes e visitados”, diz a DGRSP.

Portugal ultrapassou esta segunda-feira os 100.000 casos positivos de Covid-19, tendo registado uma ligeira diminuição no número de novos casos em relação aos últimos dias e tendo 17 mortos por novo coronavírus a lamentar.