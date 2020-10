Judiciária desmantela em Coimbra base de grupo terrorista galego

A Polícia Judiciária (PJ) localizou, em Coimbra, uma base logística do grupo terrorista “Resistência Galega”.

A organização está nesta altura praticamente desactivada, porque os lideres estão presos em Espanha, mas terá usado o local, durante alguns anos, para fabricar bombas que usava.

A descoberta da PJ tem praticamente um ano, mas, por estratégia articulada com as autoridades espanholas, só agora foi revelada.



A localização desta base logística em Coimbra ocorreu a 9 de Novembro do ano passado, cinco meses depois de os principais lideres da “Resistência Galega” terem sido detidos em Espanha.

Foi o desenrolar da investigação da Guardia Civil que levou a Judiciária àquela “casa de recuo” em plena cidade de Coimbra. Quando foi descoberto, o espaço estava operacional, pronto a ser usado.

No interior, a PJ encontrou substancias e objetos relacionados com o fabrico de bombas, como, por exemplo, relógios, temporizadores e telemóveis preparados para ativação remota, 30 quilos de pólvora, vários dispositivos e engenhos pirotécnicos, uma panela de pressão - idêntica às que o grupo usou para fazer as bombas que explodiram entre 2005 e 2011 - e diversa documentação.

O material foi analisado e catalogado pelo Laboratório de Polícia Científica da Judiciária e enviado para Espanha, de modo a poder ser usado como prova no julgamento dos lideres da organização.