Estado "como que lavou as mãos" na situação dos lares, diz padre Lino Maia

Veja também:

Depois das mortes de doentes com Covid-19 no Lar do Comércio, em Matosinhos, e do lar de Reguengos de Monsaraz, o padre Lino Maia admite que “pode ter havido violação dos direitos humanos”.

Trata-se de uma opinião que vai ao encontro do aviso deixado esta segunda-feira pela Ordem dos Advogados, que diz que o Estado pode vir a ser responsabilizado já que há indícios de violação grave dos Direitos Humanos.

Em declarações à Renascença, o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS) refere “que é preciso nestes casos fazer averiguações e ouvir todas as partes envolvidas, mas podem ter acontecido falhas”.

“Nem todos os direitos humanos foram suficientemente salvaguardados e alertei várias vezes que era preciso ter mais cuidados”, admite o presidente da CNIS.