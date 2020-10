Depressão Bárbara. Proteção Civil prevê mais chuva intensa no Norte e deixa conselhos

"Com a mudança para precipitação persistente e forte e vento também forte, contamos já com 321 ocorrências, sendo que 118 delas são situações de quedas de árvores e 118 inundações”, adiantou o comandante.

Em declarações à Renascença , o comandante Alexandre Penha, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), fala de “uma transição repentina entre dois quadros meteorológicos extremos", em que, durante a manhã, foram registadas "cerca de 102 ocorrências de incêndio rural", contra mais de 320 relacionadas com o mau tempo desde o início da tarde .

A Proteção Civil já tinha registado, até às 19h desta segunda-feira, 321 ocorrências relacionadas com o mau em Portugal Continental, na sequência da passagem da depressão Bárbara.

Lisboa é o distrito mais afetado pelo mau tempo até ao momento, com 149 das 391 ocorrências, seguido por Leiria, Guarda, Coimbra, Setúbal e Porto. Durante a madrugada, a tendência é de agravamento das condições meteorológicas, em particular no Norte.

A partir da meia-noite, oito distritos do Norte e Centro ficam em alerta laranja, uma vez que “é previsível que a chuva aumente sobretudo nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra e Leiria”.

No sistema de Proteção Civil, o estado de alerta especial laranja -- que vai durar até às 23h59 de quarta-feira -- significa que o grau de risco é elevado, sendo expectável uma situação de perigo com condições para a ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança.

A partir do final da manhã de terça-feira, a chuva deverá cair com mais intensidade a sul, “nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre e Castelo Branco”, antecipa o comandante Alexandre Penha.

Ainda amanhã, os distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre e Castelo Branco vão estar sob aviso meteorológico vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva forte, na sequência da passagem da depressão Bárbara. O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, vai estar em vigor nos cinco distritos entre as 12h00 e as 18h00.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da Proteção Civil.

Face às previsões, o comandante da ANEPC deixa sobretudo três recomendações aos portugueses para se protegerem: