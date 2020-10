Depressão Bárbara. Alerta sobe à meia-noite para "laranja" em oito distritos

Proteção Civil alerta para “situações de inundação, galgamento de rios, possibilidade de quedas de infraestruturas e ramos de árvores, lençóis de àgua nas estradas” e pede mais cautela na circulação automóvel. Situação deverá ser mais grave nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Porto, Coimbra, Aveiro.

Começam a sentir-se os primeiros efeitos da depressão Bárbara, a chuva e vento forte colocam esta segunda feira o território em Estado de Alerta Especial nível amarelo.

Alexandre Penha, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, explica que o mau tempo se vai sentir em diferentes fases do dia e da noite: “Os momentos mais intensos de precipitação serão entre 12h00 e as 18h00 na zona centro do país. Das 21h00 à 3h00, a intensidade será maior mais a norte em Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto e Aveiro. Haverá, depois, um novo período mais intenso no principio da tarde de amanhã em Lisboa, Santarém, Setúbal, Castelo Branco e Portalegre."

Precipitação forte e persistente, vento forte, muita agitação marítima em particular na zona centro e norte devendo o sul do país escapar à depressão.

Numa breve conferência de imprensa, Alexandre Penha adiantou que à meia-noite o Estado de Alerta Especial passará ao nível laranja. “Será feito graduamento do alerta para as primeiras horas do dia de amanhã e para os distritos Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Porto, Coimbra, Aveiro.”

A Proteção Civil pede cuidados redobrados à população porque se prevêm “situações de inundação, galgamento de rios, quedas de infraestruturas e ramos de árvores. Alerta também para a circulação rodoviária por causa da possibilidade de criação de lençóis de água nas estradas. Pede-se mais cautela na circulação.” Há zonas que são consideradas de risco é preciso verificar sargetas e objetos soltos que possam sofrer com o vento forte.

No terreno vão estar os meios prontos e operacionais. Diz a Protecção civil que existe nesta altura um “reforço dos meios disponíveis não só da Proteção Civil, Corpos Bombeiros, Força Especial, mas também da GNR para dar resposta a todas as situações que possam surgir”.

Por fim a Proteção Civil deixa ainda um outro alerta: “Cuidado com as queimadas”. A autoridade lembra que enquanto a chuva não chegar em força com a depressão Bárbara, o nosso país está ainda em situação de risco de incêndio em grande parte do território.