Covid-19. Portugal ultrapassa barreira dos 100 mil casos

Há mais 1949 infeções pelo novo coronavírus em Portugal e mais 17 mortes com Covid-19. São os números da Direção-Geral de Saúde relativos às últimas 24 horas e divulgados esta segunda-feira. Com estes números, Portugal ultrapassa a barreira dos cem mil infetados, com 101.860 casos registados desde o início da pandemia no país.

Os dados revelam também mais 966 pessoas dadas como recuperadas, o que faz aumentar em 966 o número de casos ativos no país – agora num total de 39 69.

Os óbitos ocorreram nas regiões do Norte (12), Lisboa e Vale do Tejo (3) e centro (2). Foi também o Norte que registou o maior aumento de novos casos: 987 . A região LVT conta mais 749 e a região Centro mais 133.

No Alentejo, foram registados mais 35 doentes com Covid-19, no Algarve mais 32, na Madeira mais 6 e nos Açores mais 7.