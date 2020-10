Covid-19 por concelho. Lisboa ultrapassa oito mil infetados e Paços de Ferreira com maior aumento no Norte

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que Lisboa (+781), Sintra (+653), Paços de Ferreira (+565) e Porto (+564) são os municípios com maior aumento de infeções, nos últimos setes dias. De acordo com o mesmo documento, Lisboa ultrapassa os oitp mil infetados e Paços de Ferreira supera a barreira dos mil casos. Do total de concelhos, 240, isto é 77%, registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19, nos últimos sete dias. O município de Alter do Chão, no distrito de Portalegre, junta-se à lista da DGS, com seis casos de infeção pelo novo coronavírus. Há, neste momento, 291 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19, o que representa 95% do total. Apenas 17 concelhos permanecem livres de Covid-19, em Portugal. Porto de Mós e Faro registam um decréscimo no número de casos confirmados.



A DGS optou por suspender a atualização diária da caracterização demográfica dos casos confirmados, que passou a ser alvo de uma revisão semanal, publicada à segunda-feira. Os dados divulgados, dão conta de apenas 84% do total de infetados, registado em Portugal, estando em falta 16.123 casos. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência". O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE. Casos de Covid-19 por concelho

Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica Lisboa continua a ocupar o topo da tabela com um total de 8.241 infetados com o novo coronavírus, seguido de Sintra (6.763), Loures (3.891) e Amadora (3.472).