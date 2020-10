Covid-19. Graça Freitas diz que ao fim de 10 dias quem não tem sintomas não está a infetar

A mesma afirma que conclusão é suportada em vários estudos, e de acordo com a evidência que à data existe "no que diz respeito à ciência", e com os estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro Europeu para o Controlo de Doenças Infeciosas e que a DGS segue, depois de, segundo salientou, "termos estudado o assunto com especialistas da área clínica”.

"A conclusão a que chegámos é que a evolução clínica, e estamos a falar em doentes, é mais relevante do que a evolução laboratorial para determinar se um indivíduo se mantém ou não infecioso. Estas pessoas se tiverem tido doença ligeira ou doença assintomática mas com teste positivo, se ao décimo dia não tiverem febre e agravamento dos sintomas considera-se que não estão a infetar outras”, disse Graça Freitas.

Em relação à identificação de cadeias de transmissão do vírus, a nmesma responsável diz que os dados são muito favoráveis. "Já há vários meses que o número de dias entre a data de início dos sintomas e o diagnóstico é na ordem dos três dias. O que é muito bom, quer dizer que as pessoas não andam durante um longo período a infetar outras. É um dado bastante positivo no que diz respeito à transmissão da doença entre pessoas”.

Apesar de os números das últimas semanas ter mostrado uma prevalência na faixa etária entre os 20-29 anos, a verdade é que segundo Graça Freitas, as diferenças não são tão evidentes para outros grupos etários, daí não se estar a comunicar ou fazer ações direcionadas para apenas um grupo.

Esta segunda-feira, registaram-se mais 1949 infeções pelo novo coronavírus em Portugal e mais 17 mortes com Covid-19. Com estes números, Portugal ultrapassa a barreira dos cem mil infetados, com 101.860 casos registados desde o início da pandemia no país.

Os dados revelam também mais 966 pessoas dadas como recuperadas, o que faz aumentar em 966 o número de casos ativos no país – agora num total de 39 69.