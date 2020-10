Cinco idosos ligados a surto de Covid-19 em Vila Viçosa internados no hospital de Évora

Veja também:

Cinco idosos, quatro mulheres e um homem, infetados com Covid-19, relacionados com o surto em valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, estão internados no hospital de Évora, disse esta segunda-feira fonte hospitalar.

A fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora, indicou à agência Lusa, que os idosos, com idades entre os 86 e os 90 anos, estão internados em "enfermaria Covid".

O vice-presidente da Câmara de Vila Viçosa, Luís Nascimento, revelou hoje à Lusa que há já cerca de 50 pessoas infetadas com Covid-19 no concelho, relacionadas com este surto, entre utentes de valências da Misericórdia e funcionários da instituição, e familiares.

Luís Nascimento adiantou que estes dados foram indicados ao município pela Autoridade de Saúde local.

As pessoas infetadas, segundo o autarca, residem em Vila Viçosa, Bencatel, São Romão e Pardais, no concelho de Vila Viçosa, no distrito de Évora.