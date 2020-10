2.ª fase de vacinação. “Aqui fica o meu exemplo”, diz Marcelo

O Presidente da República foi vacinado contra a gripe, esta segunda-feira, num centro de saúde do Parque das Nações, em Lisboa. À saída deixou um apelo aos portugueses: “Aqui fica o meu exemplo. Espero que aqueles poucos que não tivessem já a intenção de o fazer venham o mais rápido que possam, de acordo com as suas disponibilidades e as disponibilidades do sistema, vacinar-se até ao fim da primeira semana dezembro”.

Fazer marcação prévia

Arrancou a segunda fase da campanha. Depois dos residentes em lares, grávidas e profissionais de saúde e do setor social, a vacina passou a estar disponível para mais grupos populacionais com o início da segunda fase da campanha, que estende a vacinação a pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas.



A diretora executiva do agrupamento dos Centros de Saúde de Lisboa Norte já apelou aos utentes que não se desloquem aos centros de saúde sem uma marcação prévia.

À Renascença, Eunice Carrapiço diz que há agendamento feitos até final de novembro pelo que é necessário aguardar e não vale a pena ir para as filas. “Aquilo que é necessário é que as pessoas venham com marcação e não às 7h00 ou às 8h00 da manhã para filas nos centros de saúde. Não faz sentido. Todas as pessoas estão a ser marcadas nas suas unidades de saúde: ou por contacto direto ou porque são os profissionais que têm ligado à população com mais de 65 anos têm feito marcações.”

“Estamos a falar dum universo de 40 mil pessoas e é impossível fazer todo este número de contatos juntamente com as atividades habituais no centro de saúde”, sublinha.

As autoridades garantem que há vacinas suficientes para os grupos de risco.

Portugal contabiliza pelo menos 2.181 mortos associados à Covid-19 em 99.911 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim epidemiológico.