UE registou 168 mil mortes suplementares entre março e junho

O pico, de 36 mil mortes adicionais, em comparação com a média de quatro anos, foi registado durante a semana 14 (final de março - início de abril), sendo que a partir da semana 19 (início de maio), foram assinaladas menos de cinco mil mortes adicionais por semana em comparação com a média de quatro anos.

Em Portugal, houve 1.863 mortes suplementares entre as semanas 10 e 26 do ano do que no período de referência.

Na média da UE, a faixa etária de mais de 70 anos foi a que maior aumento de mortes suplementares registou: 161 mil, o que representa 96% do total de 168 mil.

No mesmo período entre 2016 e 2019, este grupo etário representou 76% do total de mortes na população da UE.