OMS avisa governos da Europa e EUA: é preciso quebrar cadeias de transmissão

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está preocupada com o aumento de casos da Covid-19 na Europa e na América do Norte e insiste na importância de os governos quebrarem as cadeias de transmissão.

Numa conferência de imprensa online, a partir de Genebra, o diretor-geral da OMS alerta para uma “situação difícil e perigosa, tanto para os doentes como para os profissionais de saúde”, à medida que os casos aumentam e, com eles, também o número de pessoas que precisam de camas de hospitais e de cuidados intensivos.

“Sei que há cansaço, mas o vírus mostrou que, quando baixamos a nossa guarda, pode voltar a uma velocidade vertiginosa e ameaçar hospitais e sistemas de saúde”, alerta Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Razão pela qual o responsável máximo da OMS alerta para a necessidade de os governos se concentrarem no essencial para salvar vidas, encontrar os casos, isolá-los e colocar em quarentena todos os contactos, assegurando bons cuidados clínicos, apoiando e protegendo os trabalhadores da saúde e as pessoas mais vulneráveis.

Por outro lado, Maria Van Kerkhove, responsável da luta contra a epidemia, insiste também na necessidade do isolamento das pessoas infetadas com a doença bem como os seus contactos, forma de quebrar as cadeias de transmissão.