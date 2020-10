Irlanda volta ao confinamento e fica em nível máximo de emergência por seis semanas

Veja também:

O Governo irlandês decretou esta segunda-feira o alerta máximo do plano de combate à pandemia de Covid-19, que obriga os cidadãos a permanecerem em casa e o encerramento de bares, restaurantes e comércio não essenciais, mantendo abertas escolas e creches.

O novo confinamento, menos restrito que o imposto na primeira vaga da pandemia do novo coronavírus, entrará em vigor na próxima quinta-feira e durará seis semanas, prevendo levantar progressivamente as restrições até ao início de dezembro, para que a economia possa recuperar durante o período natalício.

O aumento acentuado no número de casos de Covid-19 na semana passada forçou o governo de Dublin a decretar o alerta máximo em toda a República da Irlanda, seguindo as recomendações dos conselheiros sanitários.

Com as novas restrições, os bares e restaurante apenas poderão oferecer o serviço de venda de comida para fora, serão proibidas todas as reuniões familiares e não serão permitidas visitas a outras residências, enquanto as deslocações não essenciais, como passeios ou saídas de casa para exercícios físicos, serão limitadas a um raio de cinco quilómetros.