Covid-19. País de Gales anuncia confinamento total de duas semanas para diminuir propagação

O País de Gales anunciou esta segunda-feira que vai dar início a um período de confinamento total a partir do dia 23 de outubro e que durará duas semanas. O objetivo é tentar diminuir a propagação da Covid-19 numa altura em que as unidades de cuidados intensivos começam a dar sinais de estarem no limite das capacidades.

O primeiro-ministro do Pais de Gales, que tal como a Escócia e a Irlanda do Norte gozam de autonomia dentro do Reino Unido, diz que compreende o cansaço das pessoas com as restrições, mas que é preciso uma medida radical.

“Terá de ser acutilante e profundo para ter o efeito que pretendemos”, afirmou, em declarações aos jornalistas. “Toda a gente no País de Gales terá de ficar em casa. Se não agirmos já continuará a acelerar”, concluiu.