Volta a Itália. "João Almeida vai lutar até ao último dia"

O treinador Célio Apolinário, que orientou João Almeida, líder da Volta a Itália em bicicleta, acredita que o ciclista português poderá mesmo conseguir vencer o Giro.-

"Enquanto puder, vai lutar até ao último dia. Muito sinceramente, estou esperançoso e acredito que o João nos possa trazer o ‘Giro’. Só se ele tiver um dia mau. Vai vender cara [a vitória] ao [Wilco] Kelderman, que vai ter de suar muito", comenta, à agência Lusa.

No domingo, ficou na retina uma imagem do ciclista luso exausto, a percorrer vários quilómetros, a solo, da subida final atrás do holandês, que agora é segundo da geral, a 15 segundos, para acabar em quarto e manter-se na liderança.

"Foi sempre assim, sempre lutou até ao fim. Às vezes chegava à meta, com os pais à espera, e agarravam-no porque ele vinha mesmo exausto. Dava sempre tudo. Hoje, os profissionais fazem o trabalho deles e abrem para o lado. O João, a trabalhar para o Remco [Evenepoel, colega de equipa], dava tudo e depois ainda dava mais, para ver se chegava a um bom lugar para ele. Nunca desiste", explica.

Quanto ao sucesso que está a ter, já tinha sido preconizado meio na brincadeira, em conversa entre os dois: "Falámos quase diariamente, quando possível, e disse-me que ia bem preparado para o ‘Giro’, e eu até lhe disse que estava na altura de bater o recorde do Acácio da Silva", que em 1989 também vestiu a ‘maglia rosa', assevera.

João brincou: "’então, vamos lá ver se consigo'", e o resultado prova que havia fundo na "expectativa que existia". "Mas ninguém pensava que fosse tão cedo", alerta.