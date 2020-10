Covid-19. Estado "já não tem grandes ferramentas para controlar" pandemia

“Acho que é uma linha vermelha, que se está a passar com demasiada facilidade. A ideia de que o Estado pode ter uma aplicação sobre saúde, que são os dados mais íntimos da nossa vida… Brinca-se muito com isso, mas acho que não tem piada nenhuma”, refere Henrique Raposo no espaço de comentário das Três da Manhã, nesta segunda-feira.

“Meio ano de uma epidemia que é historicamente fraca destruiu, em boa parte da sociedade ocidental, as regras da liberdade e isso é muito preocupante”, sublinha.

Francisco Lucas Pires concorda, acrescentando que a obrigatoriedade de utilização da aplicação StayAway Covid é “claramente inconstitucional, além de que não é fiscalizável”.

“Assusta-me muitíssimo esta visão de um Estado ‘Big Brother’”, continua. “O Governo cometeu um erro. Acho que a obrigatoriedade é de retirar a proposta e pedir desculpa”.