Vitória de Guimarães vence Boavista na estreia do treinador João Henriques

O Vitoria de Guimarães venceu esta segunda-feira por 1-0 na visita ao Boavista, no jogo de encerramento da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o técnico João Henriques a estrear-se com uma vitoria.

O inglês Marcus Edwards marcou o único golo da partida, aos 19 minutos, garantindo o triunfo da equipa agora treinada por João Henriques, que substituiu Tiago Mendes no cargo.

Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Vitória de Guimarães está em quinto no campeonato, com setes pontos, enquanto o Boavista, que ainda não venceu no campeonato, é 17.º, com apenas dois pontos.