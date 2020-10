Braga segura Paulinho até 2025

O Sporting de Braga anunciou a renovação de contrato com Paulinho até 2025.

O ponta-de-lança de 27 anos foi muito cobiçado no defeso, com o Sporting a tentar a sua contratação até ao dia do fecho de mercado de transferências

Paulinho tinha contrato até 2023 e fica agora ligado ao clube minhoto por mais duas temporadas. A cláusula de rescisão estava fixada nos 30 milhões de euros no contrato anterior e mantém-se nesse valor.

O avançado soma 53 golos em 132 jogos com a camisola do Braga, clube que representa desde 2017. Na última época, Paulinho registou a sua melhor marca, com 25 golos em 48 jogos disputados.

No vídeo de renovação publicado nas redes sociais, António Salvador, presidente do clube minhoto, dedicou algumas palavras ao avançado: "Parabéns, muito feliz por continuares nesta casa que aprendeste a gostar e que sei que te vai dar muitas alegrias. Encarnaste este espírito de guerreiro, um dos melhores jogadores a alinhar em Portugal".