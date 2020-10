Adil Rami: Luís Campos foi decisivo para a transferência para o Boavista

Adil Rami, defesa-central do Boavista e uma das contratações mais sonantes do mercado de transferências em Portugal, explica que Luís Campos, diretor desportivo do Lille, foi decisivo para a sua mudança para os axadrezados.

Em entrevista ao "La Provence", o internacional francês explica que a ligação entre os dois clubes foi decisiva para a sua decisão de assinar pelo Boavista, devido à admiração por Luís Campos.

"O Boavista ligou-me, deram-me tempo para trabalhar. O projeto deles está ligado ao Luís Campos, por quem eu tenho uma enorme admiração, disse logo que sim, vamos a isso. Falei com ele, preciso de pessoas como ele para jogar bem. Ele sabe como falar com os jogadores", afirmou.

O campeão do mundo em 2018, com currículo com passagens pelo Valência, AC Milan, Sevilha, Marselha, Fenerbahce e Sochi explica que esteve perto de retirar-se, aos 34 anos.

"Foi um ano difícil com o coronavírus. Quando cheguei à Rússia, ficámos confinados, recusaram pagar-me e não joguei nenhum jogo. Não tive culpa. Nessa altura disse que iria desistir de jogar, já estava há demasiado tempo sem jogar, mas comecei a treinar no verão", explica.

O Boavista rivalizou o Regina, da segunda divisão italiana, pela contratação do francês: "Muitos clubes ligaram. O Regina teve um bom discurso, que eu gostei. Disse-lhes que se fosse para lá, teríamos mesmo de subir. Sabia que mal assinasse, me colocariam a jogar, mas pedi-lhes tempo e foi aí que apareceu o Boavista".

Adil Rami assinou contrato de duas épocas com o Boavista e leva dois jogos disputados pela equipa de Vasco Seabra.