Pickford não será castigado por entrada em Van Dijk

Jordan Pickford, guarda-redes do Everton, não receberá qualquer castigo em relação à dura entrada sobre Virgil Van Dijk, que causou uma grave lesão no joelho do defesa do Liverpool.

Segundo a "Sky Sports, a Federação Inglesa apenas considera castigos retroativos em casos que não foram avaliados pelo VAR ou que fugiram à intervenção do árbitro da partida.

No lance entre Pickford e Van Dijk, o árbitro não concedeu penálti pois o holandês estava em fora de jogo e o VAR não considerou a entrada digna de cartão vermelho.

Van Dijk saiu lesionado da partida após esse lance e exames médicos confirmaram uma grave lesão no ligamento do joelho. O defesa-central será operado e enfrenta paragem de vários meses.