Altice lamenta que Anacom opte por avançar com migração remota da TDT no 5G

A Altice Portugal lamentou esta segunda-feira que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) tenha optado por avançar com a migração da TDT, essencial para o desenvolvimento do 5G, através de ressintonia remota dos emissores, "desconsiderando" os impactos da pandemia de Covid-19.

O presidente da Anacom, João Cadete Matos, disse hoje que, devido às dificuldades de deslocação, resultantes da pandemia, dos técnicos que têm vindo a fazer a mudança de frequência dos emissores da TDT [televisão digital terrestre], esta será a partir de agora feita remotamente por parte da empresa alemã parceira da Altice.

Questionada pela Lusa sobre o tema, fonte oficial da Altice Portugal "lamenta que o regulador tenha optado por avançar com a migração da TDT através de ressintonia remota dos emissores e que continue a não olhar para este processo de forma ponderada, realista e séria, desconsiderando a evolução e os impactos da situação pandémica de covid-19, que levou à declaração de situação de calamidade em todo o território nacional continental".

A dona da Meo refere que no início deste mês, "depois de ter conhecimento da posição adotada pelo fornecedor Rhode&Schwarz - de quenão iria autorizar a deslocação dos seus técnicos a Portugal Continental [...] devido ao agravamento da situação pandémica no país", a Altice Portugal "não só alertou as entidades responsáveis sobre as restrições do fornecedor, como apresentou uma alternativa segura para o processo de migração da TDT".

A alternativa passava por antecipar a migração dos emissores da Região Autónoma da Madeira - atualmente prevista para o final do calendário, entre 14 e 18 de dezembro - "para as semanas 43 e 44 do projeto, isto é, para o período entre 19 de outubro e 30 de outubro", explicou fonte oficial.