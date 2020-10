Substituto de André Almeida. Para Sousa, "Diogo Gonçalves de caras"

Contudo, em Bola Branca , Sousa, antigo lateral dos encarnados, afirma que se pudesse decidir apostaria em "Diogo Gonçalves de caras" em detrimento do brasileiro que chegou no início da época, contratado ao Fluminense.

O capitão das águias saiu lesionado e aparentemente com gravidade no confronto, em Vila do Conde, com o Rio Ave,no domingo, e para o seu lugar entrou o reforço Gilberto.

O jovem da formação, regressou do empréstimo ao Famalicão, clube onde chegou a desempenhar a função de lateral, tal como já o havia feito, nas camadas jovens do Benfica. Sousa sublinha que tudo o que seja "ala, extremo ou defesa, o Diogo conhece muito bem", faltando apenas, adquirir as dinâmicas próprias do estilo de jogo implementado por Jorge Jesus.

O ex-jogador não ficou convencido com a exibição de Gilberto em Vila do Conde, ao considerar que este não teve uma boa entrada no jogo, "com quatro bolas perdidas", mas corrigindo depois com "cuidado nas subidas" ao meio campo contrário.

André Almeida é assim baixa para a deslocação à Polónia, onde esta quinta-feira os encarnados jogam com o Lech Poznan, para a Liga Europa. Será para Sousa um "Benfica mais forte e mais competente" e até "favorita", a exemplo daquele que se tem apresentado na Liga com uma postura "quase demolidora".