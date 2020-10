Benfica informa sobre lesão de André Almeida

André Almeida sofreu uma entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno, frente ao Rio Ave, no domingo.

O Benfica revelou o diagnóstico da lesão, sem anunciar o tempo de paragem. Contudo, para lesões desta natureza, o jogador terá entre seis a oito meses de paragem, depois da cirurgia para debelar a lesão.

Numa publicação no site oficial, o Benfica já desejou rápidas melhoras ao lateral-direito, "um campeão de raça", que "certamente saberá ultrapassar este infortúnio".

André Almeida de 30 anos, cumpre a décima temporada no Benfica. Uma época que termina mais cedo, devido à grave lesão contraída, no domingo, ao minuto 11 da vitória por 0-3 em Vila do Conde.