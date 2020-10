António Barata: "Época está perdida para André Almeida"

Conhecida a lesão de André Almeida, é possível afirmar que a "época está perdida" para o capitão do Benfica.

André Almeida sofreu uma entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno, frente ao Rio Ave, no domingo. Em entrevista a Bola Branca, António Barata, médico que passou pelos departamentos clínicos de Benfica e Belenenses, explica que o lateral-direito contraiu o que pode designar-se como "uma lesão grave".

As imagens do jogo em Vila do Conde, ontem à noite, mostraram como "o pé apoiado obrigou o joelho a fazer um deslocamento anormal", circunstância que levou à saída em maca do terreno de jogo e ao resultado agora conhecido.