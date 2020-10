Fotografia de recém-nascido a agarrar máscara do médico torna-se viral

Um sinal de esperança? A fotografia de um recém-nascido a puxar a máscara ao médico que o trouxe ao mundo está a correr mundo.

Foi partilhada na rede social Instagram pelo médico, Samer Cheaib, e tornou-se viral.

O ato do bebé ocorre do momento pós-parto em que os recém-nascidos são confrontados com o oxigénio do ar, chorando e esperneando pelo desconforto que sentem. Mas a fotografia está a ser lida como um sinal de esperança, numa altura em que as máscaras se tornaram parte da indumentária por causa da pandemia de Covid-19.

O próprio obstetra que a partilhou escreve: “todos queremos sinais de que irmos tiras as máscaras em breve”. Significaria que a pandemia teria abrandado e, eventualmente, acabado, mesmo que o vírus se mantivesse entre nós.