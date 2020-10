Sporting. Porro lesionou-se no clássico

O defesa direito Pedro Porro saiu do Sporting – FC Porto deste sábado com um traumatismo no tornozelo direito e, por isso, realizou apenas tratamento.

Os outros titulares realizaram trabalho de recuperação.

Já os restantes leões estiveram no relvado da Academia em Alcochete às ordens de Rúben Amorim.

Eduardo Quaresma continua lesionado e não subiu ao relvado.

Esta segunda-feira os jogadores do Sporting têm direito a folga e regressam aos treinos na terça-feira.

O próximo jogo é no sábado contra o Santa Clara, nos Açores.