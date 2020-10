Novos casos de Covid-19 baixam. Há mais 1.081 recuperados

No Alentejo, foram registados mais 35 doentes com Covid-19, no Algarve mais 28, na Madeira mais oito e nos Açores mais um.

Os óbitos ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (10) e no Norte (nove). Foi também o Norte que registou o maior aumento de novos casos : 1.166. A região LVT conta mais 385 e a região Centro mais 231.





Olhando para as faixas etárias, neste domingo foi a que se situa entre os 40 e os 49 anos a mais afetada, com mais 345 casos do que no sábado. Segue-se a faixa 20-29, com mais 316.

Relativamente aos óbitos, cinco ocorreram na faixa 60-69, seis na faixa 70-79 e oito na faixa dos 80 e mais anos.

Nesta altura, há 1.086 pessoas internadas (mais 72 do que no sábado) e 155 em unidades de cuidados intensivos (mais sete).