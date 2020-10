IPMA colocou Madeira sob aviso laranja devido à chuva até terça-feira

A capitania do Funchal agravou o aviso de má visibilidade para “mau tempo” na zona costeira da Madeira depois de o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter colocado a ilha sob aviso laranja até terça-feira.

O aviso da autoridade marítima regional tem por base as indicações do IPMA, que também tinha colocado no sábado as costas norte, sul e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo devido às previsões de “chuva, temporariamente forte, por vezes em regime de aguaceiros que podem ser acompanhados de trovoada”, entre as 18h25 de hoje até às 9h00 de segunda-feira.

Mas, devido a um agravamento das condições atmosféricas, o aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, que estava em vigor para precipitação apenas para as zonas montanhosas, foi estendido a toda a região até às 9h00 de terça-feira.

O mesmo acontece com a situação do vento aplicado apenas na ilha da Madeira, com rajadas estimadas entre os 100 quilómetros por hora na parte sul da ilha e os 130 km/h nas zonas montanhosas da ilha.

A capitania do Funchal refere na nota que o vento pode ser entre os 51 e os 62 quilómetros por hora na zona costeira, “de qualquer direção”, e por isso esta autoridade regional insiste na recomendação dos “proprietários ou armadores das embarcações tomarem as devidas precauções de forma que estas permaneçam nos portos de abrigo”.

O movimento no aeroporto da Madeira esteve condicionado no final da manhã até ao início da tarde de hoje, com alguns aviões a retornarem à origem, mas as operações de aterragem e descolagem já estão a decorrer, de acordo com as informações facultadas na página dos Aeroportos de Portugal (ANA).