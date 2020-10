Covid-19: Madeira com primeiro caso positivo em "contexto escolar"

Veja também:

A Madeira registou este domingo sete novos casos positivos de covid-19, entre os quais um primeiro em contexto escolar, de um jovem com 31 contactos identificados, totalizando a região 101 doentes ativos, informou a autoridade regional de saúde.

O boletim epidemiológico divulgado pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASaúde) aponta que “hoje há sete novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 320 casos confirmados de covid-19 no território regional”.

O instituto destaca que se regista a primeira situação confirmada “em contexto escolar”, mencionando que “o jovem em causa frequentou a escola no dia 14 e 15 de outubro após ter tido contacto próximo com um caso positivo de covid-19”.

“Foram identificados 31 contactos do jovem no contexto escolar, 12 dos quais foram contactos próximos”, pode ler-se no boletim difundido pelo IASaúde.

Ainda salienta que “a direção da escola foi alertada e os contactos estão a ser informados e testados durante o dia de hoje”.

“Assinala-se a determinação da autoridade de saúde para o confinamento de todos os contactos identificados, o que envolve a restrição às aulas de uma turma”, aponta, assegurando que “a investigação epidemiológica está em curso, podendo a autoridade de saúde determinar novas medidas, conforme a avaliação do risco”.