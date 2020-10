Covid-19: Alarme em Felgueiras, Paços de Ferreira e Lousada com quase mil casos numa semana

Perante o “aumento exponencial do número de novos casos de Covid-19” na região, em alguns contextos específicos, as autoridades de saúde locais divulgaram uma lista de recomendações.

De acordo com os dados até sexta-feira, nos últimos sete dias foram registados quase mil casos nos concelhos de Felgueiras (155), Lousada (229) e Paços de Ferreira (560).

O Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega III – Vale do Sousa Norte, que engloba aqueles concelhos do Norte do país, emitiu um alerta urgente .

Foram registados quase mil novos casos de Covid-19 nos concelhos de Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousa. As autoridades de saúde falam em “preocupante transmissão comunitária”, desaconselham festas familiares e outros eventos e apelam ao cumprimento rigoroso das medidas sanitárias.

As autoridades de saúde dos agrupamentos de Tâmega III – Vale do Sousa Norte também apelam aos cidadãos que tenham cuidados redobrados quando frequentam restaurantes, cafés e outras zonas de refeição abertas ao público. Nestas situações “apenas devem retirar a máscara na altura em que estão efetivamente a tomar a refeição. Deve ainda ser cumprida a lotação máxima de 5 pessoas por mesa, de acordo com o disposto na última resolução de Conselho de Ministros”.

Nas instituições e empresas “deve ser reforçado o uso obrigatório de máscara por todos e o distanciamento, bem como sempre que possível dar primazia ao teletrabalho e ao desfasamento de horários”.

Durante a prática de desporto, apenas deverá ser retirada a máscara aquando da realização do exercício físico e evitar o uso dos balneários.

Nas instituições de saúde, lares de idosos e centros de saúde “deve ser reforçado” o uso de equipamento de proteção individual de nível mais avançado pelos profissionais.´

Quem tiver sintomas associados à Covid-19 deve evitar sair de casa e entrar em contacto com a Área Dedicada COVID (ADC)/Área Dedicada Respiratória (ADR) Comunidade do ACeS Vale Sousa Norte:

ADC/ADR Paços de Ferreira – 969 340 980 – adc.pferreira@arsnorte.min-saude.pt

ADC/ADR Lousada – 969 342 206 - adc.lousada@arsnorte.min-saude.pt

ADC/ADR Felgueiras – 969 342 412 - adc.felgueiras@arsnorte.min-saude.pt

Região Norte com maior aumento de casos

Há mais 1.856 infeções pelo novo coronavírus em Portugal e mais 19 mortes com Covid-19. São os números da Direção-Geral de Saúde relativos às últimas 24 horas e divulgados neste domingo.

Os dados revelam também mais 1.081 pessoas dadas como recuperadas, o que faz aumentar em 756 o número de casos ativos no país – agora num total de 38.730.

Os óbitos ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (10) e no Norte (nove). Foi também o Norte que registou o maior aumento de novos casos: 1.166. A região LVT conta mais 385 e a região Centro mais 231. Os óbitos ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (10) e no Norte (nove). Foi também o Norte que registou o maior aumento de novos casos: 1.166. A região LVT conta mais 385 e a região Centro mais 231.

No Alentejo, foram registados mais 35 doentes com Covid-19, no Algarve mais 28, na Madeira mais oito e nos Açores mais um.

COVID-19 POR REGIÕES