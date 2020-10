Nagorno-Karabakh. Azerbaijão acusa Arménia de quebrar cessar-fogo

O Azerbaijão acusou neste domingo o Exército arménio de também ter violado o novo acordo de cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, horas depois da sua entrada em vigor.

Arménia e Azerbaijão tinham chegado a um acordo: às 00h00 deste domingo iniciava-se uma "trégua humanitária" no conflito.

“Apesar da trégua anunciada, as forças armadas arménias violaram abertamente o novo acordo”, afirmou o Ministério da Defesa do Azerbaijão, em comunicado citado pela agência de notícias France-Presse, denunciando o fogo de artilharia inimiga e ataques ao longo da linha da frente.

Algumas horas antes, a Arménia também tinha acusado o Azerbaijão de bombardear a região, violando a "trégua humanitária" que tinha acabado de entrar em vigor em Nagorno-Karabakh.

"O inimigo disparou artilharia na direção Norte entre as 00h04 e as 2h45 [21h04 e 23h45 de sábado em Lisboa] e lançou foguetes em direção ao Sul entre as 2h20 e as 2h45 [23h20 e 23h45 de sábado em Lisboa]", escreveu na rede social Twitter a porta-voz do Ministério da Defesa arménio, Shushan Stepanyan.