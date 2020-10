Covid-19 no mundo. Mais de 1,1 milhões de mortos e 40 milhões de infetados

Só no sábado, registaram-se 5.302 novas mortes e 372.882 novos casos de infeção em todo o mundo. Nesta contabilidade, destacam-se a Índia, que em 24 horas registou 1.033 novas mortes, os Estados Unidos (661 novos casos de morte) e o Brasil (461).

A AFP sublinha, no entanto, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, uma vez que alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm uma capacidade limitada para realizar este diagnóstico.

Feitas as contas desde o início da pandemia, os Estados Unidos são o país mais atingido, com 219.289 mortes para 8.106.752 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, que refere ainda a recuperação de cerca de três milhões de pessoas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil (153.675 mortes e 5.224.362 casos), a Índia (cerca de 114 mil mortes e 7,5 milhões de infeções), México (86 mil mortes e 847 mil casos) e o Reino Unido (43 mil mortes e 705 mil casos).

Já numa análise tendo em conta a população total, o Peru surge como o caso mais dramático, com 102 mortes por cada 100 mil habitantes. Nesta tabela, segue-se a Bélgica (90 mortes por 100 mil habitantes), a Bolívia (73 mortes) e o Brasil (72 mortes).

Já a China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.672 casos, incluindo 4.634 mortes e 80.786 recuperações.

A América Latina e o Caribe totalizaram cerca de 379 mil mortes e quase 10,5 milhões de infetados.