​Covid-19: Europa ultrapassa 250 mil mortes, recorde de casos em Itália

A Europa ultrapassou este domingo a marca das 250 mil mortes por Covid-19, no dia em que Itália registou um recorde de novos casos e prepara-se para anunciar novas medidas para conter a segunda onda da pandemia.



A Europa registou um total de 250.030 mortes por covid-19 até às 16h30 de Lisboa, numa lista onde o Reino Unido lidera, com 43.646 óbitos em 722.409 infeções, seguida de Itália, com 36.543 mortes em 414.241 casos, e da Espanha, com 33,775 óbitos em 936.560 infeções.



Desde a chegada da pandemia de Covid-19, Portugal contabiliza 2.181 mortes e 99.911 infeções pelo novo coronavírus.

Nos últimos sete dias, foram registadas 8.342 mortes na Europa, o maior número na região desde meados de maio, conclui-se no artigo da AFP.

Itália registou este domingo 11.705 novos casos de Covid-19, o maior aumento diário desde o início da pandemia naquele país.