Mário Silva. “Hoje não conseguimos”

O treinador do Rio Ave reconhece que a sua equipa não conseguiu impor o seu jogo e fez, contra o Benfica, a pior primeira parte da época.

Mário Silva não teve dúvidas, em declarações à Sporttv: "Foi uma noite negativa para nós, acima de tudo por demérito nosso. E claro, mérito do adversário. Pressionou-nos, dificultou bastante a nossa tarefa, nomeadamente a de ter e controlar jogo com bola. Hoje não conseguimos. Sob pressão sentimo-nos pouco confiantes. A primeira parte foi para mim a mais fraca da época".

O técnico refere que na segunda parte ainda tentaram “ajustar e melhorar”, mas “nunca nos encontrámos”, disse.

“Foi uma noite difícil. Não conseguimos surpreender, criar situações e perigo e sair a jogar com qualidade. Gostamos de sair curto e limpo. Mas hoje não dava. Custou aproveitar a profundidade que estava a ser concedida pela pressão alta do adversário. Não conseguimos mudar o nosso registo. Ao intervalo tentámos corrigir, conseguimos melhorar a espaços mas não para fazer um jogo consistente. Noite triste para nós, depois do início de campeonato e Liga Europa, hoje foi um jogo muito pouco conseguido”, acrescentou.

Apesar da derrota – e de ainda não ter vencido no campeonato – Mário Silva continua a acreditar na equipa e nos jogadores. "A minha confiança nos jogadores continua inabalável e no próximo jogo vamos estar a um nível superior".

O Benfica venceu 3-0 o Rio Ave, com dois golos de Waldschmidt e um de Gabriel.