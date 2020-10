"Chicotada" no ​Académico de Viseu

Sérgio Boris deixou este domingo de ser treinador do Académico de Viseu, último classificado da II Liga.



O técnico, de 44 anos, não resistiu à derrota sofrida em casa, este domingo, diante do Cova da Piedade, por duas bolas a zero.

Uma fonte da SAD do Académico de Viseu confirma à agência Lusa que Sérgio Boris deixa o comando técnico da equipa da capital da Beira Alta.

Em seis jornadas, o lanterna vermelha do campeonato regista três derrotas e três empates.

O novo treinador do Académico de Viseu deverá ser anunciado nas próximas horas e vai estrear-se no próximo sábado, com o Benfica.