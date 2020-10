Van Dijk vai ser operado após entrada dura de Pickford

O Liverpool anuncia que Virgil Van Dijk vai ser operado aos ligamentos do joelho.

O internacional holandês lesionou-se após uma entrada violenta do guarda-redes Jordan Pickford, do Everton, ainda no primeiro tempo.

Os campeões ingleses não avançam qual o tempo de paragem do defesa central.

Dentro das quatro linhas, o dérbi terminou empatado 2-2.

Van Dijk, de 29 anos, tem sido titular indiscutível dos reds desde que chegou do Southampton, em 2018, e já soma 130 jogos pelo Liverpool.