O AEK, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, empatou diante do PAOK, de Abel Ferreira, na quinta jornada do campeonato grego.

Os golos foram apontados pelo iraniano Karim Ansarifard, para o AEK, e Thomas Murg, pelo PAOK, em cima do minuto 90.

Após este empate (1-1), o AEK passa a somar sete pontos, contra 9 do PAOK.

Na quinta-feira o Sp. Braga recebe o AEK para a primeira jornada da Liga Europa.