Novo Banco foi vendido há três anos. “Uma operação que nos inquieta”, diz Braga de Macedo

Que avaliação pode ser feita hoje da venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star? Faz sentido uma comissão parlamentar de inquérito passados três anos? As questões foram colocadas ao ex-ministro das Finanças Braga de Macedo e ao professor de Economia João Duque.

“Houve uma injeção de capital por parte da Lone Star – mil milhões na altura – e houve um acordo do Estado em fazer injeções posteriores em função daquilo que fosse a limpeza dos ativos tóxicos que se tinha em carteira e que potenciavam uma possibilidade de, num período curto de tempo, fazer essa limpeza e reestruturação do ativo, que é o que se tem estado a fazer”, explica.

Neste sentido, uma comissão parlamentar de inquérito três anos depois da venda do Novo Banco “surge, na realidade, por motivos políticos mais do que por outros motivos”, defende.

“Eu não me esqueço. Posso discutir ou discordar do que foi acordado na altura, mas agora acho que o que estamos a fazer é isto: cumprir uma palavra dada. Palavra dada, palavra honrada”, destaca.

Foi em 18 de outubro de 2017 que, numa pequena cerimónia no Banco de Portugal, foi assinado o contrato de venda ao fundo norte-americano Lone Star de 75% do Novo Banco (criado em agosto de 2014 no âmbito da resolução do BES – Banco Espírito Santo).

Os restantes 25% permaneceram nas mãos do Fundo de Resolução (entidade da esfera do Estado financiada pelos bancos, que consolida nas contas públicas).