Comboio em marcha acelerada

A subida pronunciada de casos da Covid-19 fez soar campainhas de alarme e levou os peritos a rever as projeções sobre a pandemia, admitindo um quadro acima de três mil casos diários nas próximas semanas.

Os dados disponibilizados na sexta-feira pelo Instituto Ricardo Jorge – que dá apoio ao Governo nas análises da curva epidemiológica – indicam um agravamento do quadro de contágio em todo o país.

O R(t) parâmetro chave de transmissibilidade subiu para 1,27 no âmbito nacional no cálculo mais recente do INSA quando na última semana era de 1,10.

Na região Norte, o cenário é ainda mais complexo com o R(t) a subir de 1,22 para 1,36. Estas projeções sugerem que o aumento acelerado de casos pode dificultar ainda mais a deteção e diagnóstico.

É verdade que os modelos matemáticos não levam ainda em linha de conta as medidas aprovadas em Conselho de Ministros, uma delas a polémica aplicação StayAway a ter de passar pelo parlamento, mas, como o período de infeção se situa até 14 dias – e há desfasamento até ao diagnóstico – quem agora mostra sintomas e é testada terá sido infetado há muito mais tempo.

Em paralelo, desde março o INE aponta para um quadro de mortalidade em excesso de 7500 mortes num total de 2 mil explicadas pela Covid19. Como se explica a morte de 5500 pessoas perguntam cinco bastonários da Ordem dos Médicos. Mas a questão do momento é como travar este comboio da pandemia em marcha acelerada e a que preço?

Respondem a estas questões Nuno Botelho, jurista e presidente da ACP-Câmara de Comércio e Indústria do Porto, Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, professor da Universidade de Coimbra e Miguel Leichsenring-Franco, gestor, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã.