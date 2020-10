“Parece grave” a lesão de André Almeida

O defesa André Almeida saiu, de maca, aos 13 minutos do Rio Ave – Benfica depois de um choque com Carlos Mané. A lesão parece grave.

Ainda faltam os exames complementares, mas pelo esgar de dor do jogador e pelas declarações de Jorge Jesus no final da partida, não se afigura fácil a situação do experiente e polivalente atleta encarnado.

“Pelos sintomas parece grave, mas ainda não falei com o médico. É o capitão e um jogador muito importante na nossa forma de defender. Taticamente é muito evoluído e eu sei que onde o colocar a jogar, ele joga bem. Gosto muito das características dele. Vamos ver o que vai acontecer, com os exames que ele vai fazer ainda. Espero que não seja nada de grave, mas pela minha experiência não acredito”, referiu o técnico à Sporttv.