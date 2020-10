Emanuel Ferro: “Perdemos dois pontos, mas fica a grande exibição”

O treinador adjunto do Sporting ficou insatisfeito com o empate (2-2) frente ao FC Porto, mas destacou a boa exibição dos leões no clássico.

“Alguns podiam não acreditar, mas nós acreditámos sempre e os jogadores foram atrás da vitória. Mais do que termos ganho alguma coisa, sentimos que perdemos dois pontos, sobretudo quando se mostra esta vontade e ambição e de estrar por cima do jogo. Foi uma exibição de grande intensidade, vontade e entreajuda dos nossos jogadores”, referiu Emanuel Ferro.

O técnico leonino acrescentou, na entrevista rápida da Sporttv, acrescentou que a estrutura está consciente que há “muito para melhorar”.

“Temos de chegar a cada jogo com uma ambição desmedida para ganhar e faltam alguns detalhes em que sabemos que é preciso tempo. Mas enquanto jogarmos desta forma e com esta ambição, as coisas vão surgindo naturalmente”, referiu Ferro.

O Sporting empatou 2-2 em Alvalade com o FC Porto, com golos de Nuno Santos e Vietto. Pelos dragões marcaram Corona e Uribe.