Vaticano confirma caso de Covid-19 na residência do Papa Francisco

Há um novo caso de infeção pelo novo coronavírus na Casa de Santa Marta, a residência do Papa, informou neste sábado o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.

“Nos últimos dias, os três casos positivos entre residentes e cidadãos do Estado da Cidade do Vaticano ficaram curados. Entretanto, foi identificado mais um caso positivo de Covid-19 entre os residentes do Estado, que se soma aos casos positivos identificados na Guarda Suíça”, declarou Matteo Bruni.