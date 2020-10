StayAway Covid. Ao contrário de Rio, eurodeputados do PSD têm dúvidas

Veja também:

O grupo do PSD no Parlamento Europeu ficou com duvidas sobre a obrigatoriedade que o Governo quer impor à aplicação StayAway Covid e decidiu, por isso, questionar a Comissão Europeia.

“Cumpre esta obrigatoriedade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados”? E a multa até 500 euros, “respeita o princípio da proporcionalidade, pilar do Estado de Direito”?, questionaram os eurodeputados.

As dúvidas contrariam a posição já expressa pelo presidente do partido, para quem, se a aplicação provar ser eficaz no combate à pandemia de Covid-19, “seguramente todos os portugueses estariam disponíveis para abdicar um pouco de alguns direitos em nome da resolução do problema”.

Rui Rio coloca assim a tónica na eficácia da medida e não na obrigatoriedade. Questionada pela Renascença sobre esta aparente contradição de posições, a eurodeputada Lídia Pereira sublinha que “há aqui uma discussão a decorrer”.

“O que está aqui em causa é a compatibilidade com as regras europeias”, começa por dizer sobre as dúvidas enviadas ao executivo comunitário.

“O nosso entendimento foi questionar de acordo com as regras europeias, até porque a própria Comissão Europeia diz que a eficácia da aplicação depende de ela ser voluntária”, acrescenta.

O facto de o líder do partido não ter questionado a obrigatoriedade de utilização da aplicação não significa que os eurodeputados não colocassem dúvidas: “não creio que uma coisa leve necessariamente à outra”, afirma Lídia Pereira.

“Do lado dos eurodeputados, queremos perceber o cumprimento das regras europeias”, reforça.