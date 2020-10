Marcelo: "Medidas radicais" contra a Covid-19 "precisam de ser aceites, compreendidas e consensualizadas"

Veja também:

As medidas “mais radicais” contra a Covid-19, para não serem um fracasso e terem eficácia, têm que ser “aceites, compreendidas e consensualizadas na sociedade portuguesa”, disse este sábado o Presidente da República.

“Aquilo que todos desejamos é que seja possível, com a aplicação destas medidas restritivas, umas já estão em vigor e outras dependem de aprovação do Parlamento, evitar medidas mais radicais, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, de visita a Vila do Bispo, no Algarve, depois de uma semana marcada declaração do estado de calamidade e pela polémica em torno da obrigatoriedade da aplicação StayAway Covid.

O Presidente da República não deseja, mas volta a abrir a porta a novas restrições, com estado de emergência e confinamentos para travar a pandemia, se os números continuarem a aumentar.



"Se pudermos evitar as mais radicais das medidas radicais, melhor. É o que nós desejamos. Como tem sido por muitos, por mim, pelo Governo, pelo primeiro-ministro, preferimos mil vezes que as medidas menos restritivas possam surtir efeito a ter de recorrer a medidas mais radicais, e sabem que a mais radical de todas, que ninguém deseja de adotar, é a do confinamento total."