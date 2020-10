Mais de 100 infetados em lar de Beja. Idosas transferidas para base aérea

Segundo fontes do município e da Proteção Civil, estão envolvidos nesta operação, coordenada pelos Bombeiros Voluntários de Beja, operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Beja, Ferreira do Alentejo, Ourique, Moura, Serpa e Mértola, da delegação de Beja da Cruz Vermelha Portuguesa e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, além da PSP e da GNR.

O surto neste lar conta desde hoje com um total de 87 idosas com resultados positivos para o novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, e 19 funcionários, o que dá o global de 106 infetados, de acordo com dados da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Ficam no lar 25 utentes, com resultados positivos para o novo coronavírus, adiantou a mesma fonte.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que inicialmente estava prevista a transferência de 58 utentes, de um lar que apenas acolhe utentes do sexo feminino, mas vão ser transferidas 54, duas delas com resultados negativos à covid-19.

O número de infetados no lar Mansão de São José, em Beja, subiu de 97 para 106, por terem sido identificados mais nove pessoas com testes positivos ao novo coronavírus.

"Para descongestionar o espaço, vão retirar as pessoas que estão em melhores condições físicas e de mobilidade, mantendo na unidade", situada na zona histórica da cidade de Beja, as restantes utentes "que têm mais dificuldades de locomoção e autonomia", disse.

O presidente do município alentejano precisou que as utentes do lar Mansão de São José transferidas para a BA11 serão instaladas num edifício "que tem vindo a ser preparado desde o mês de abril precisamente para uma finalidade com estas características".

"Foi adaptado um espaço na BA11 com 70 camas precisamente para que, quando no distrito ocorresse uma situação de emergência de grande dimensão num lar, pudessem as pessoas ir para lá nas melhores condições", acrescentou.

Paulo Arsénio vincou que esta "é a melhor solução" que existe no concelho "para ser usada nestas circunstâncias" e que as utentes ficarão na BA11 "até o grupo estar totalmente recuperado".

Para apoiar estas pessoas, a Câmara de Beja contratou uma empresa de prestação de serviços na área da geriatria, cujos primeiros "14 auxiliares chegam hoje à BA11", anunciou o presidente da autarquia.

Uma fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo indicou à Lusa que, dos 15 testes que estavam inconclusivos, chegaram hoje os resultados de 11, dos quais nove são positivos, quatro de utentes e cinco de funcionários, e dois são negativos.

A ULSBA aguarda ainda o resultado de quatro testes.

Três utentes deste lar infetadas com covid-19 estão internadas no hospital da cidade, com quadro clínico "estável", segundo a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo.

As três idosas encontram-se na "enfermaria covid" do Hospital José Joaquim Fernandes, com um "quadro clínico estável", disse fonte da ULSBA.

O primeiro caso de covid-19 detetado neste lar foi o de uma mulher de 89 anos que "deu entrada na segunda-feira no Serviço de Urgência" do hospital de Beja, "fez um teste positivo" para o coronavírus SARS-CoV-2 e foi internada, disse esta semana à Lusa fonte da ULSBA.

