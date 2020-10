Covid-19 em Portugal. Segundo dia com mais casos mas também com mais recuperados

Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com mais 781 infeções e cinco óbitos, o Algarve (mais 47 casos e uma morte) e o Alentejo (46 novos casos e uma morte).

A faixa etária entre os 20 e os 29 anos continua a ser a que mais novos casos regista: 411 desde o último boletim. São mulheres a maioria dos infetados (tendência que se tem mantido).

No que respeita aos grupos etários em que foram registadas mortes com Covid-19, ocorreu uma entre os 50 e os 59 anos; uma também no grupo 60-69; quatro no grupo 70-79 e as restantes sete em pessoas com 80 ou mais anos.