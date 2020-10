Samuel Paty, o professor gentil que foi decapitado por ensinar liberdade de expressão

Chamava-se Samuel Paty, era professor nos arredores de Paris e ensinava história, liberdade de expressão e comportamento cívico. A identidade da vítima do ataque que voltou a chocar França foi revelada este sábado, pelo procurador antiterrorismo.

O docente, de 47 anos, era considerado por pais, alunos, colegas e amigos como um homem gentil e apaixonado pela profissão.



O procurador antiterrorismo, Jean-Francois Ricard, revelou em conferência de imprensa que o jovem que decapitou o professor, nas imediações de uma escola de Paris, na sexta-feira, pediu a vários alunos para identificarem a vítima antes do ataque.

Ricard adianta que uma fotografia do corpo do professor, acompanhada por uma mensagem a reivindicar a responsabilidade publicada na rede social Twitter, foi encontrada no telemóvel do atacante, abatido pelas forças de segurança pouco depois.



A publicação foi rapidamente removida pelo Twitter, que também suspendeu a conta por violação da política da empresa.

"Macron, executei um dos seus cães do inferno"



De acordo com o procurador Jean-Francois Ricard, a mensagem dizia: “em nome de Alá, o mais gracioso, o mais misericordioso… para [o Presidente francês Emmanuel] Macron, líder dos infiéis, eu executei um dos seus cães do inferno, que ousou menosprezar Maomé”.

Samuel Paty foi assassinado, na sexta-feira, numa rua da zona de Conflans-Sainte-Honorine, nas imediações da escola onde dava aulas.

No início do mês, o professor tinha mostrado aos seus alunos caricaturas do profeta Maomé, no âmbito de uma aula sobre liberdade de expressão, o que desagradou a alguns encarregados de educação muçulmanos.