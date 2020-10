Detidas mais cinco pessoas ligadas a decapitação de professor que mostrou caricaturas de Maomé

Mais cinco pessoas foram presas na madrugada deste sábado na investigação à decapitação de um professor de história, perto de uma faculdade, nos subúrbios de Paris, num total de nove detenções, anunciou fonte judicial à AFP.

Entre as cinco pessoas agora detidas estão os pais de um estudante do colégio de Bois d'Aulne, em Conflans-Sainte-Honorine, arredores da capital do país, onde a vítima trabalhava. Estas pessoas tiveram uma discussão com o professor sobre caricaturas de Maomé que o docente tinha mostrado na aula.

Foram também detidas três pessoas do círculo não familiar do suposto agressor, segundo a mesma fonte.

Estas cinco detenções juntam-se às outras quatro já ocorridas em Evreux (noroeste), incluindo um menor, do círculo familiar do suspeito.

A identidade do agressor, no qual foi encontrado um documento de identidade, também foi confirmado pelos investigadores, segundo fonte judicial, e trata-se de um russo checheno de 18 anos, nascido em Moscovo, sem antecedentes criminais.