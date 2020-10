João Almeida reforça vantagem. Ganna ganha terceira etapa na Volta a Itália

João Almeida faz sexto tempo no contrarrelógio da 14.ª etapa e reforça a vantagem na frente da Volta a Itália em bicicleta. Ganna ganha terceira etapa no Giro deste ano.

O jovem português tem agora 56 segundos de vantagem sobre o segundo classificado na geral.

Almeida explica como correu a etapa: "Tudo estava a correr como tínhamos planeado, mas depois da fase inicial senti algumas dificuldades nos quilómetros seguintes. Mas no final, na última subida, senti-me bem, dei tudo, pois sabia que no final era a descer. Não arrisquei tanto nas curvas nessa fase e talvez tenha perdido algum tempo aí, mas acho que no final de contas foi muito bom".

O líder da Deceuninck Quick Step ganhou tempo a todos os concorrentes diretos, algo que surpreendeu. "Esperava tirar tempo a alguns rivais, mas não a todos, especialmente ao Kelderman. Ele é muito bom no contrarrelógio e estou muito surpreendido com isso".

Ganna, que já tinha vencido o "crono" inaugural e também a quinta etapa, cumpriu os 34,1 quilómetros entre Conegliano e Valdobbiadene em 42.40 minutos, 26 segundos a menos do que o australiano Rohan Dennis (INEOS), segundo, e 1.09 minutos relativamente ao norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), terceiro.



Nas geral individual, o português, de 22 anos, aproveitou o bom registo, a 1.31 do vencedor, para ganhar tempo a quase todos os adversários do top 10, à exceção de McNulty, e lidera agora com 56 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), segundo, e 2.11 minutos para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), terceiro.

No domingo, a 15.ª etapa apresenta 185 quilómetros a partir da Base Aérea de Rivolto, num dia de alta montanha, que culmina com a subida de primeira categoria a Piancavallo, antes do segundo e último dia de descanso, na segunda-feira.