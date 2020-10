Sporting e FC Porto discutem clássico em que podem perder terreno para o Benfica

Sporting e FC Porto defrontam-se neste sábado no clássico da quarta jornada da I Liga de futebol, em que não podem perder terreno para o líder invicto Benfica, num encontro que acontece depois da pausa internacional.

Face à pandemia do novo coronavírus, a receção dos ‘leões’ aos ‘dragões’, ambos com seis pontos, a ter início pelas 20h30, no Estádio José Alvalade, não terá adeptos nas bancadas e, no relvado, os ‘onzes’ das duas equipas podem ser algo diferentes, quando comparados com os das últimas rondas, muito por culpa das saídas, lesões ou contactos com casos positivos de Covid-19.

Se o campeão nacional perdeu duas peças fundamentais no mercado de verão, o lateral esquerdo Alex Telles e o médio Danilo, para o Manchester United e Paris Saint-Germain, respetivamente, mas viu entrar vários reforços nos últimos dias do mercado, o Sporting conseguiu trazer de volta um filho da casa, o médio João Mário, para a preencher a vaga deixada por Wendel, que rumou aos russos do Zenit.

Quanto às lesões, o habitual titular na baliza dos ‘dragões’ Marchesín está recuperado e deve ser opção, ao contrário de Marcano e Mouhamed Mbaye, que continuam em tratamento. Ainda nos ‘dragões’, Luis Díaz e Uribe estiveram em isolamento após contacto com um caso positivo para o novo coronavírus, mas já regressaram aos treinos.

No Sporting, Jovane Cabral e Feddal já treinam integrados e sem limitações, enquanto Sporar treina integrado sob vigilância médica e Eduardo Quaresma apenas tem feito tratamento, sendo baixa certa para o jogo de hoje.

Aos ‘dragões’ acresce a pressão de terem perdido (3-2) na última ronda na receção ao Marítimo, um desaire que permitiu ao Benfica, que só joga no domingo no reduto do Rio Ave, isolar-se no topo na tabela, ao contrário dos ‘leões’, que somam duas vitórias, mas ainda com a primeira jornada por realizar, com o Gil Vicente, adiada por casos de covid-19 nas duas equipas.

Antes do clássico, a jornada abre com as visitas de Portimonense e de Tondela ao Marítimo (3.º) e ao Gil Vicente (9.º, com menos um jogo), respetivamente, a partir das 15:30, duas horas e meias antes de Sporting de Braga (12.º) receber o Nacional (6.º, ainda sem derrotas).

Programa da quarta jornada

- Sábado, 17 out:

Gil Vicente – Tondela, 15:30.

Marítimo – Portimonense, 15:30.

Sporting de Braga – Nacional, 18:00.

Sporting – FC Porto, 20:30.

- Domingo, 18 out:

Paços de Ferreira – Santa Clara, 15:00.

Belenenses SAD – Moreirense, 15:00.

Farense – Famalicão, 17:30.

Rio Ave – Benfica, 20:00.

- Segunda-feira, 19 out:

Boavista – Vitória de Guimarães, 20:15.